青鳥全台串聯反國會擴權 中市府前廣場人潮聚集

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中15日電）國會職權修法覆議案21日表決，台灣公民陣線號召各地響應青鳥串聯活動。台中市政府前廣場今天聚集大批民眾，高舉「反擴權」、「退回重審」等標語，活動過程平和。

公民團體在各地號召民眾響應青鳥串聯活動。台中市政府前廣場下午開始聚集許多民眾，民眾們在廣場上、台灣大道路旁高舉「護民主、反擴權」、「沒有討論、沒有民主」、「反擴權」等標語。

聚集的民眾中，有學生、補教老師、菜籃族、上班族等。警方派員到場維護秩序，並在路旁擺放三角錐，避免民眾不小心誤入車道，引發交通安全疑慮。

1名補教業老師表示，日前曾在台北參加青鳥活動，希望讓更多人站出來捍衛台灣的民主自由，所以她選擇再次現身力挺。沈姓男大生也說，下週立法院還有不當黨產條例要闖關，為了捍衛轉型正義價值，自己一定要站出來，也呼籲大眾共同響應。

好民文化協會、台中自訓團、台灣中社、台灣基地協會及台灣獨立建國聯盟等支持者也到場，輪番上陣在廣場中宣講。台中市第六警分局動員70名警力，到場維護現場秩序，警方表示，依慣例只要舉辦集會，警方都會派員到場協助維護秩序，活動過程平和。（編輯：郭諭儒）1130615

台中市政府前廣場15日晚間聚集許多民眾，自主延續響應「青鳥行動」，訴求反國會濫權，現場有人輪番上陣宣講，也有人席地而坐聆聽。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月15日