菲外長盼台海爭議和平解決 外交部願強化台菲關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北17日電）菲律賓外交部長馬納羅昨天說，台海局勢對菲律賓相當重要，盼各方能以和平方式解決爭議。外交部今天對此表示歡迎與肯定，並願在「總合外交」的價值、同盟及經貿三個支柱下持續深化台菲實質合作關係。

馬納羅（Enrique Manalo）昨天出席菲律賓外國記者協會（FOCAP）主辦的論壇；他指出，菲律賓與美國、日本等舉行高層安全對話時曾談及台灣，台灣海峽局勢對菲律賓來說「當然非常重要」，菲律賓盼相關各方能以和平方式解決爭議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部今天表示，這是繼7月30日菲美2+2聯合聲明納入台海和平穩定重要性相關文字後，菲國外交部長再次公開發聲支持台海和平，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部指出，菲國政府高層近期多次公開關切台海情勢，呼籲維護台海和平穩定，包括總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）及外交部長馬納羅。外交部歡迎國際社會持續與台灣共同努力維持台海和平穩定，捍衛民主、自由、法治等普世價值及自由開放的印太區域。（編輯：郭無患）1130817