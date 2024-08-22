考試院人事第14屆無法如期就任 提前請辦3項國家考試

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（中央社記者陳俊華台北22日電）因第14屆考試院無法如期就任，第13屆考試院決定在卸任前啟動權宜措施，提前請辦預定在明年1至2月舉辦的3項考試，由考試院長黃榮村核提現任考試委員擔任典試委員長，以符合典試法規定。

考試院透過新聞稿表示，由於第14屆考試院無法如期就任，9月起考試院將無正、副院長及考試委員，導致在第14屆上任前的國家考試請辦程序，將無法依照典試法規定，由考試院長核提典試委員長人選。

考試院說，第13屆考試院決定在卸任前啟動權宜措施，提前請辦預定於民國114年1月到2月舉辦的3項考試，由黃榮村核提現任考試委員擔任典試委員長，使這3項考試的請辦能符合典試法規定。今天的考試院會也通過這3項考試的請辦案。

考試院秘書長劉建忻指出，典試法第3條規定「典試委員長，由考試院院長提經考試院會議決定後，呈請總統特派之。」依考選部辦理期程，明年前3項考試的請辦本應在9月由下屆考試院會議處理；但屆時恐無院長可依法核提典試委員長人選，將不符合法定程序，因此將相關程序提前到8月，由第13屆院會做成決議。

劉建忻強調，依法辦理是國家考試公信力的核心，權宜措施只能治標，但無法治本。院會雖啟動權宜措施，但只能將請辦國家考試的適法性困境，延緩2到3個月，要澈底解決問題，仍有待第14屆考試院儘速就任。

劉建忻說，由於這3項考試原預訂請辦時間，距今僅約1個月，各項前置程序已趕辦完成，因此還能以提前請辦來因應。但明年第4項考試是關務特考、身心障礙特考、國軍上校以上轉任特考等，因涉及各機關提報需用名額等前置作業所需時日，已不可能在這屆完成請辦。

劉建忻說，依照考試期程，這項考試最慢須在今年12月初啟動請辦程序。如果屆時第14屆考試院仍未能上任，將使得依典試法規定進行考試請辦程序產生困難，也無法複製前3項考試的權宜措施處理。

劉建忻表示，已請辦的國考辦理過程中，仍會有各項法定程序需由院會作成決議；但在沒有正副院長及試委的情況下，院會該如何召開並決策，現行的考試院組織法及會議規則，都沒有相關規範。

劉建忻說，由於院會運作的範圍，不僅涉及國考的法定程序，也包含其他有關公務人員權益及其他憲政機關運作議案；因此29日是這屆的最後一次院會，將討論看守期間院會如何召開，以及院務如何運作的權宜模式，以降低人事同意權延宕所造成的衝擊。

劉建忻表示，依典試法規定，典試委員及各類典試人員需提考試院會議決定。因此除提前請辦3項考試外，為使考試各階段的法定程序能完整符合典試法的規定，考選部也商同各項考試典試委員長，盡可能加速作業，提前將多項考試的典試委員及各類典試人員名單，提報今天及29日的院會，由這屆考試院會議核定。（編輯：翟思嘉）1130822