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謝國樑舉雙手雙腳挺李四川戰新北 蔣萬安喊要攬牢牢

2024/8/25 16:08（8/25 16:29 更新）
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台北市長蔣萬安（左2）25日在台北捷運西門站出席潮台北系列活動，宣傳9月將登場的台北爵士音樂節，蔣萬安也現場體驗搖擺舞。中央社記者張皓安攝 113年8月25日
台北市長蔣萬安（左2）25日在台北捷運西門站出席潮台北系列活動，宣傳9月將登場的台北爵士音樂節，蔣萬安也現場體驗搖擺舞。中央社記者張皓安攝 113年8月25日
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）基隆市長謝國樑今天稱「舉雙手雙腳」贊成台北市副市長李四川代表國民黨參選新北市長，台北市長蔣萬安為此高唱歌后江蕙的「甲你攬牢牢」，表示他會把李四川「抱緊緊」。

謝國樑罷免案10月13日投票，李四川今天上午前往基隆替謝國樑站台。被問及是否支持李四川選新北市長，謝國樑說，不曉得李四川有沒有意願服務更多，「如果有的話，我想不只雙手，我雙腳都要舉起來（贊成）」。

蔣萬安今天搭乘台北捷運「爵士快線」後接受媒體聯訪，以江蕙的「甲你攬牢牢」來闡述心情，表示他會向李四川唱「我欲甲你攬牢牢」。

另一方面，除了蔣萬安公開喊話希望江蕙復出、到台北大巨蛋開唱，高雄市長陳其邁也說，已透過管道爭取江蕙到高雄舉辦演唱會，被外界解讀為兩人間的政治角力。

蔣萬安今天被問及此事時表示，他一開始喊希望江蕙復出的想法非常單純，因為大巨蛋是國人期盼了32年、終於能完工舉辦棒球賽事的場館，如今又要舉辦歷史上第一次的非體育賽事活動，「我想也只有二姐能夠匹配這樣的歷史時刻」。

至於是否擔心會搶輸高雄，蔣萬安強調，他完全沒有考量到任何政治，他認為國人應該也會一致認同，只有江蕙能夠匹配這個歷史時刻，他會持續爭取江蕙登上大巨蛋獻唱，當然也很希望未來所有市民喜愛的歌手及樂團都能攻蛋。

蔣萬安指出，今年國慶晚會是睽違多年後再次回到台北市舉辦，市府接下來會依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」審查活動，希望完備各項程序後順利在大巨蛋進行，且一定會融入更多中華民國元素，讓國人一起慶祝中華民國113年生日。（編輯：張銘坤）1130825

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