駁李四川 邱議瑩：高雄人後悔的是進步大爆發慢2年

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）台北市副市長李四川今天為基隆市長謝國樑站台表示，很多高雄市民後悔罷免前高雄市長韓國瑜；對此，民進黨高雄市立委邱議瑩表示，高雄人後悔的是一開始投錯人，讓高雄慢了2年才大爆發。

罷免謝國樑投票將在10月13日舉行，李四川今天呼籲市民出來投不同意票，並表示有很多高雄市民現在才後悔罷免韓國瑜，但世上沒有後悔的藥。

對此，邱議瑩今天在社群平台Threads發文表示，「川伯，你大錯特錯，不要再來，高雄人後悔的是一開始投錯人，讓高雄慢了2年才大爆發」。

邱議瑩說，一個城市是否進步、施政是否有感，問市民最知道，在遠見雜誌的「2024年縣市長施政滿意度調查」中，高雄市長陳其邁不只奪下「五星級市長」，更創下滿意度新高。

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邱議瑩說，陳其邁這幾年力推產業轉型，台積電、輝達、AMD都來到高雄，形成最完整半導體產業聚落；高雄演唱會經濟帶動觀光，展現城市軟實力；還有輕軌成圓、社宅上看2萬1000戶等好多進步，市民都感受在心裡。

邱議瑩指出，或許李四川有心選新北市長，但現在既然還是台北市副市長，多把時間及關注用在輔佐台北市政，遠比多說政治語言更符合身分；往事並不如煙，陳其邁時期高雄的進步，以及韓國瑜時期高雄的停滯，市民自有公道。（編輯：陳仁華）1130825