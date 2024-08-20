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民進黨多人表態選高雄市長 陳其邁贊成提早初選

2024/8/20 18:44（8/20 19:56 更新）
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民進黨高雄市長初選期程受關注，市長陳其邁（右）20日接受媒體聯訪時表示，贊成提早初選。中央社記者蔡孟妤攝 113年8月20日
民進黨高雄市長初選期程受關注，市長陳其邁（右）20日接受媒體聯訪時表示，贊成提早初選。中央社記者蔡孟妤攝 113年8月20日
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）民主進步黨內多人表態競逐高雄市長初選，高雄市長陳其邁今天說，贊成提早初選，「畢竟是黨內競爭，稍微比劃一下就好」，他的工作是初選前當糾察隊，贏得初選者也要贏得風度。

陳其邁說：「誰沒有風度，就不會贏得民進黨的黨員或是支持者的好感」。初選後他的工作是負責輔選，希望推出的候選人延續綠色執政，尤其高雄在轉型關鍵期，能帶領高雄繼續成長，他是「糾察隊兼桶箍」。

民進黨籍立法委員邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑與前勞動部長許銘春表態投入初選，初選期程也受關注。

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陳其邁下午在市政會議前接受媒體聯訪表示，5人不論在基層服務、國會表現或閣員任內表現都很優秀、深獲肯定，「民主就是熱鬧一點」，最後還是由市民決定。

被問及否有看好人選，陳其邁說，大家實力都不錯，且競爭過程也不會口出惡言、很有風度，繼續維持很好；至於是否會再有人宣布參選，陳其邁表示，不知道，但民主就不要怕競爭，選賢與能。（編輯：李明宗）1130820

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