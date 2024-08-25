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桃機無人機偵防系統建置延遲 監院促檢討改進

2024/8/25 17:25
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（中央社記者陳俊華台北25日電）監委林文程指出，桃園機場在民國108年到112年5月間，共7次因無人機侵擾造成跑道暫停起降，事後雖已委託中科院建置偵防系統，但因國際戰事影響而缺料，第2期裝備架設進度遲延，有待檢討改善。

據監察院最新公告，日前通過林文程所提調查報告指出，因遙控無人機闖入機場或航道，導致機場暫停起降事件頻傳，據統計，108年到112年5月底止，桃園機場計有7次遭無人機侵擾，造成全場跑道暫停起降，平均每次暫停約37分鐘，且都未能查獲無人機操作人。

林文程說，桃機公司在111年3月參訪台北航空站無人機偵測及防制系統後，於112年2月決標給國家中山科學研究院並簽約「桃園機場無人機偵防勞務委託案」，全案總經費新台幣1.95億元，履約期限5年，從112年3月1日到117年2月29日止，分成裝備架設及操作2階段。

林文程表示，桃園機場無人機偵防系統第1期已在112年6月建置完成2套偵測設備，第2期原預計113年3月底完成，但因部分需由國外供應的零組件，受國際戰事影響而缺料，造成執行進度落後，計畫期程恐有遲延。

林文程說，112年6月1日已建置完成2套射頻偵測系統、2套手持式干擾器，並在112年8月25日運用航機空檔，共執行4處偵測與使用手持式干擾器干擾驗測，平均每處驗測時間約5分鐘，驗測結果合格。

林文程指出，其中3處驗測地點在10秒內偵獲無人機，但第4處位於西南角防爆坑，費時82秒才偵測到無人機，驗測結果雖合格，但驗測地點囿於地形地物的限制影響偵蒐時間，也凸顯偵測盲區問題，有待檢討改善。

林文程表示，松山與桃園機場的偵防系統已能偵測無人機飛行軌跡及操作人位置，但區域聯防查處人員趕赴現場時，操作人多已離開，以致查獲率仍低；且小型無人機未納入註冊管理範圍，因此無法查詢無人機的所有人，交通部應檢討改進。

另外，林文程說，桃機公司建置的偵防系統是以商用及消費型無人機為防制目標，針對入侵機場四周禁止或限制區域的無人機進行通報，並啟動區域聯防查處。

林文程指出，但軍用無人機操控模式多元，隨新興科技引入更加難以因應，不僅威脅飛航安全，也有影響國防安全之虞，亟待落實無人機防制演練，以維護國家關鍵基礎設施的營運韌性。（編輯：楊蘭軒）1130825

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