本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 政治

吳瑞安涉嫌收受廠商賄款餽贈 監察院通過彈劾

2024/8/16 15:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北16日電）改制前內政部營建署南區工程處前處長吳瑞安涉嫌收受廠商賄款、餽贈，又與利害關係人多次餐敘，均有違失，監察院通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院今天發布新聞稿指出，被彈劾人吳瑞安於任職改制前內政部營建署南區工程處前處長期間，涉嫌收受廠商賄款新台幣100萬元，及紅麴、蜆錠、有機白蝦、水果禮盒，合計市價約18萬元至20萬元；又與利害關係人多次餐敘，有違公務員服務法、採購人員倫理準則，及公務員廉政倫理規範相關規定，核有違失。

監察院於今年8月6日13位審查委員全數審查，通過監委林文程、蘇麗瓊、賴振昌提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

監察院表示，被彈劾人所為，違反公務員服務法第6條、第7條、第22條第1款、採購人員倫理準則第7條第1款、第2款及公務員廉政倫理規範第4點、第5點第1項、第7點第1項、第8點第2項等規定，依憲法第97條第2項暨監察法第6條規定提案彈劾，並移請懲戒法院審理，依法懲戒。

彈劾案文指出，吳瑞安於任職改制前內政部營建署南區工程處前處長期間，簡任第11職等，任期至民國112年9月20日止；112年9月20日改制後內政部國土管理署南區都市基礎工程分署分署長；112年10月28日調任該署中區都市基礎工程分署簡任正工程司；已於今年3月20日辭職。（編輯：張均懋）1130816

#林文程
#監察院
#賴振昌
#懲戒法院
#蘇麗瓊
#吳瑞安
林文程
監委王幼玲任人權會副主委 林文程葉宜津新任委員監院：外交官涉性騷卻未積極管理 外交部應檢討改善
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：