赴中頻遭國安單位騷擾 監院促政院加強緊急援救措施

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（中央社記者陳俊華台北26日電）監委林文程今天說，民眾到中國頻遭國安單位騷擾及不當限制人身自由，監察院要求行政院正視並督促陸委會加強民眾危機意識宣導與緊急援救措施，適時發布旅遊警示，請民眾審慎評估赴中。

林文程透過新聞稿表示，監察院內政及族群、外交及國防委員會8日通過他所提調查報告指出，政府對「危邦不入、亂邦不居」宣導有待加強，要求行政院正視並督促陸委會持續蒐報陸方違反人權有關實例，加強民眾危機意識宣導與緊急援救措施。

林文程說，中國是最專制獨裁、人權紀錄最惡劣、最不自由的國家之一，對國家安全界定專斷、無限上綱，司法審判過程粗糙、罔顧人權，到中國旅遊到處有危機。而台灣是最自由民主國家之一，民眾長期享受自由民主生活，赴中國觀光旅遊或工作，常缺乏危機意識。

林文程表示，近來台灣民眾赴中，人身自由安全遭受中方國安單位騷擾或不法侵害案例時有所聞。但因受害民眾憚於中方報復，而怯於向主管機關聯繫，致使主管機關無法及時提供協處；加上中共傲慢心態，拒絕依兩岸協議合作，政府對民眾滯中期間人身自由權利的保護顯然不足。

調查發現，中國近來持續加強國安領域立法，藉由立法擴大管轄領域、適用區域，並預留執法單位恣意解釋空間。中方國安單位可鎖定特定背景台灣民眾，任意編造國安事由進行滋擾，逮捕赴中的台灣民眾，甚至威脅台灣民眾配合情蒐、協助在台發展組織。

報告指出，中共在今年6月21日發布的「關於懲治台獨分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，最重可判處死刑；在台灣社會的一些言行，在中國可能被無限上綱為台獨、分裂國家或煽動分裂國家的罪刑。

報告表示，例如台灣一名旅韓藝人，只因拿中華民國國旗就遭檢舉支持台獨。一遭檢舉不管最後是否查有實據，其不人道的審訊過程，會使遭拘押的台灣民眾身心俱疲、甚至崩潰。

林文程說，陸委會及海基會在中國大陸未設分支機構，台灣民眾涉及人身自由案件如需現地協助，只能仰賴當地台商協會協處，減損營救台灣民眾的能量與效率。行政院宜責請陸委會向民眾宣導實情，促請民眾赴中注意避免可能遭控違反國安或其他刑事法令的言行。

林文程指出，陸委會為建置赴中安全措施，委請海基會設置24小時緊急服務專線，並建置「國人赴陸港澳動態登錄系統」，經查民國112年度前往中國大陸多達176萬餘人次，但個人登錄僅3426人次，團體登錄僅有1625人次，登錄比率極低、實施成效不彰。

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林文程呼籲，陸委會宜籌劃建構台灣民眾遭中方拘留、關押、判刑、服監、限制住居、限制出境等相關統計數據，並持續蒐報中方不當限制台灣民眾人身自由有關實例；政府應加強相關宣導，將赴中旅遊、交流各類風險充分告知民眾，據以評估是否前往中國。

林文程說，陸委會應協同國安機關持續關注兩岸情勢變化，必要時應即時提升赴陸港澳地區旅遊警示燈號，促請民眾審慎評估赴中，以維護個人自由與安全。（編輯：蘇志宗）1130826