本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

吳思瑤：世界都在挺台 沒有疑賴論只有信賴論

2024/8/26 11:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北26日電）賴政府27日執政將滿100天，民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，現在沒有「疑賴論」，只有「信賴論」，且世界都在挺台，是「挺台論」的新時機。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，賴總統上任到現在即將滿100天，在這段時間，各民主同盟國家的訪台總數創史上新高，這不只是外交長期經營的成就，也反映在國家治理執政有成的正向成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳思瑤認為，這幾年來不只讓世界看見台灣，也讓世界支持台灣、世界更需要台灣，且民主同盟國家越來越多、合作越來越緊密，這不只彰顯台灣重要性，台灣以民主內涵、經濟實力，以及在公共衛生、科技發展領域的卓越成果，這些內政、執政治理有成，都反映在國際社會對台灣的普遍肯定。

吳思瑤表示，因此不只沒有「疑賴論」，只有「信賴論」，也沒有什麼「反台論」、「疑台論」，世界都在挺台，所以是「挺台論」的新時機。（編輯：潘羿菁）1130826

#台灣
#民進黨立法院黨團
#吳思瑤
#民進黨
#立法院
吳思瑤
王以太來台開唱惹議 綠：挑戰台灣法治支持駁回立院新會期將展開 朝野聚焦賴政府首提總預算案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：