王以太來台開唱惹議 綠：挑戰台灣法治支持駁回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷、王揚宇台北26日電）中國歌手王以太原定9月中旬來台開唱，主辦單位卻出現「先賣票、後申請」，並以「中國台北」宣傳演唱會，遭聯審會駁回。民進黨立法院黨團今天表示，台灣是法治國家，主辦單位挑戰台灣法治底線，支持聯審會最後做出的決議。

有媒體報導，王以太原定9月中旬來台演出，演唱會主辦單位出現「先賣票、後申請」的情況，主辦單位向政府申請王以太來台的實際送件時間是7月10日，但卻在申請案未通過前，7月1日就先開始對外售票，且王以太以「中國台北」宣傳演唱會。陸委會昨天回應表示，宣傳內容已違反規定，相關機關經聯審會跨部會討論，依法不予許可。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問王以太演唱會一事，她表示，尊重陸委會及所組成的跨部會聯審會共同做出的審議結果；依據現行的中國人士進入台灣許可辦法相關規範，只要涉及違反對等、尊嚴原則，依據台灣法規授權，該停止、該撤銷入台申請，都予以尊重。

吳思瑤說，政府非常歡迎及鼓勵兩岸基於平等互惠原則下進行文化等各方面交流，非常遺憾中國歌手違反台灣的法治規範，台灣是法治國家，該怎麼進行就怎麼進行，而王以太開唱一事，更涉及主辦單位是在未通過審查就先販售票券，這都是挑戰台灣法治底線，支持聯審會最後做出的決議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於中國單機遊戲「黑神話：悟空」全球熱銷，台灣目前仍無法玩到，數位部數產署表示，台灣代理商泰坦育樂送件後若資料完整，一個月內就可上市，此事無關政治，純粹是程序問題。

吳思瑤表示，不需要在這個時候以訛傳訛、帶風向，或在政治上進行攻擊批判。中國遊戲內容產出要能在台灣營運販售及上線，必須有在地的代理商，目前還沒有完備程序，一切都在作業程序中，業者要取得授權就趕快依法辦理，台灣是有明確法治的國家。（編輯：蘇志宗）1130826