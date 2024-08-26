王以太來台開唱遭駁 藍促維護消費者權益

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（中央社記者王承中台北26日電）中國歌手王以太以「中國台北」宣傳演唱會，來台開唱遭駁回。國民黨團副書記長王鴻薇今天表示，現在有太多政治因素影響演藝活動，陸委會立刻採取封殺，這當然是政治動作，但呼籲相關消費者權益應該予以維護。

中國歌手王以太原定9月中旬來台演出，但主辦單位出現「先賣票、後申請」的狀況，王以太還以「中國台北」宣傳演唱會。陸委會表示，宣傳內容已違反規定，相關機關經聯審會跨部會討論，依法不予許可。

王鴻薇今天在立法院受訪指出，現在有太多政治因素在影響藝文、演藝活動，基本上向台灣官方申請的名稱不符，就一定要被更正，不可以申請核准賣票後，才發現申請演唱會名稱是不符的，應該予以更正。

但王鴻薇表示，陸委會立刻採取封殺，這當然是政治動作，尤其前陣子發生長榮集團發表聲明，陸委會也立刻聲明，但陸委會也只是指責中共官方，也不能對長榮集團的聲明內容提出異議。

王鴻薇指出，相關消費者權益應該予以維護，因為已經有人買票了，官方不能只管准許與否，也應該關心消費者權益。（編輯：蘇志宗）1130826