柯文哲買商辦 連勝文：人設破滅難自圓其說

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（中央社記者王承中台北26日電）民眾黨主席柯文哲拿總統選舉補助款購置個人辦公室，引發討論。國民黨副主席連勝文今天表示，一旦人設破滅的話，就很難自圓其說，要看柯文哲自己怎麼想，人設也是一種枷鎖，當大家習慣一個人設時，面臨改變的影響，當事人要去思考。

民進黨籍台北市議員林延鳳指柯文哲5月花新台幣4300萬元，購入立法院附近商辦。柯文哲今天說，民眾黨規定選舉補助款2/3歸個人，他參考其他總統候選人例子，用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。

連勝文今天接受網路節目「中午來開匯」專訪，對於如何評價柯文哲夫婦看豪宅、用政黨補助款購置4300萬商辦，連勝文指出，一旦人設破滅的話，就很難自圓其說。

他表示，要看柯文哲自己怎麼想，人設也是一種枷鎖，社會觀感要問柯文哲本人，當大家習慣一個人設時，面臨改變的影響，當事人要自己去思考。

有關柯文哲陷豪宅、查帳風波，連勝文表示，國民黨內部曾討論，在立法院有與民眾黨合作，因此國民黨不會在這時候，對現階段友軍落井下石，這是國民黨沒有公布的共識，他作為副主席就遵守這個方針。

連勝文指出，國民黨主席朱立倫出國前針對這事討論過，定調黨中央不會有落井下石的動作。國民黨不會合作又去背後捅人一刀，這不是國民黨的風格。

另外，國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕是否參選，備受關注。連勝文表示，不管是誰要選黨主席，都很棒，他也都尊重。但當選後，國民黨的所有花費，黨主席要埋單。

連勝文指出，這次總統大選補助款，總統候選人侯友宜全部捐給黨中央，但扣掉黨務花費，所剩無幾，可能還不夠，現在選黨主席已經不是願不願意，而是敢不敢的問題，真的是非常沉重的負擔。

對於馬英九文教基金會執行長蕭旭岑表示，黨主席參選總統是國民黨的慣例、傳統。連勝文說，如果黨內對盧秀燕有期待，應該讓盧秀燕自己想清楚。如果要讓盧秀燕選黨主席，進一步挑戰總統選舉，這也要盧秀燕自己願意才行。

連勝文指出，總統選舉是非常艱辛的過程，是否願意承擔這樣艱苦困難的大任，總是要當事人想清楚，謀定而後動。現在盧秀燕在台中市長做得好好的，為何一定要逼盧秀燕表態。他認為逼盧秀燕表態，等於打開一扇門，讓人可以攻擊盧秀燕；盧秀燕對台中市民有承諾，現在專心在市政上，才是最重要的事。（編輯：楊蘭軒）1130826