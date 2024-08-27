談賴卓體制 卓榮泰：兩人默契如同有無線電可通

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（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院長卓榮泰率領的內閣團隊就任滿100天，他今天表示，這100天經歷很多挑戰，但也讓政府蓄積能量往前走；對於「賴卓體制」運作情形，他說，兩人之間有信賴與默契，甚至在會議中也無須多言，如同有無線電可以通。

卓榮泰強調，這是一個以總統為主的行政團隊，行政院負責行政，賴總統則有更多國務要處理，政府打的是團體戰，都會跟總統報告指標任務與進程。

賴政府就任滿100天，卓榮泰今天接受民視「新聞觀測站」專訪時分享就任心得，同時透露「賴卓體制」運作。

卓榮泰說，行動創新AI內閣是跨領域、跨世代、跨黨派，團隊有將近8成是新人，因此他上任時就勉勵行政團隊，要把每一天當做第一天，當作投出棒球的第一球，必須投到想要的位置。

他表示，棒球選手人人都能打出全壘打，籃球選手也是個個都能投三分，他以此鼓勵團隊對自己有信心、對民眾國會誠懇、對業務用心、對生活要戒慎，這樣的話，無論在任時間多久，都能把事情做好。

談到就任滿100天，卓榮泰說，覺得這100天過得很慢，這段日子走過很多地方、開很多次會、做了很多決定，也面臨很多挑戰，但也因為這100天，讓政府能夠蓄積能量繼續往前走。

對於美麗島電子報昨天釋出最新民調，卓榮泰施政滿意度達44.3%，不滿意比例為26.5%。卓榮泰表示，他從不認為民調只是參考，應該要從民調裡找出不認同的人，了解政府是少做、或是多做了什麼事，進而導致此結果。

對於外界關注「賴卓體制」運作，卓榮泰說，這是一個以總統為主的行政團隊，行政院負責行政，賴總統則有更多國務要處理，而兩人過往在立法院、行政院都有共事經驗，他2019年擔任民進黨主席時，也處理過當時的黨內總統初選。

卓榮泰指出，接下行政院長時，曾與賴總統聊過兩人工作方式很相像，包括都願意看到問題、務實解決，且對民主台灣的價值信念比較接近，彼此也有信賴與默契，像是前幾天討論人事、政策議題，賴總統講到了某一句話，他就點頭回應，總統也會知道、他已經答應了，「（兩人）有無線電可以通」。

卓榮泰也說，如果遇到意見不一的情形，他會準備資料跟賴總統報告，但政策決定當然尊重總統意見，他會負責執行。

卓榮泰指出，他與賴總統意見相似時，會被外界說是總統的執行長，若意見不一，就可能被外界說不合，但國家要穩定進步，就是大家要各司其職，所有政策做最好決定，這才是民眾之福。

他強調，政府打的是團體戰，無論是總統府3大委員會或是行政院的經濟發展委員會，都是由行政院做議題設定，後續執行，也會跟賴總統報告指標任務與進程，這是整體作戰。（編輯：林克倫）1130827