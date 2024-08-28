卓榮泰：均衡台灣 盼高鐵延伸宜蘭屏東早日定案

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北28日電）為了力拚均衡台灣，行政院長卓榮泰今天說，除了各地基礎建設外，區域計畫也持續進行中，同時希望高鐵南北延伸宜蘭與屏東的案子，路廊能儘速定案、確認預算，進到執行環節。

卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、行政院發言人陳世凱今天與行政院多位政務委員共同出席行動創新AI內閣執政101記者會。

媒體詢問均衡台灣的具體目標，卓榮泰說，均衡台灣除了各項地方基礎建設外，區域計畫目標也很重要，北部本來就是工商匯集處，很多產業有初步基礎，希望以此發揮帶動其他區域更具體發展方向，用產業帶動產業，以大帶小，甚至形成超越現狀的升級園區來做規劃；中部則是智慧工具的基地，未來盼智慧機具數位化，能做整個區域性的整理。

卓榮泰說，南部由台南沙崙科學城往下延伸整個S廊帶，期盼能產生共伴效應；東部部分，最重要還是交通建設，政府會積極讓東部有一條安全的鐵道與公路。

他也提到，目前正在最後評估階段的高鐵南北延伸宜蘭、屏東的案子，期盼路廊能儘速定案、確認預算，進到執行環節，這樣未來每個區域都有區域目標，全國環島交通系統也能建立起來，這是均衡台灣必須做的工作。

卓榮泰表示，行政院也將儘速成立跨部會投資平台，吸引外資等資金投資國家需要的戰略性產業、未來性產業。

談到AI人才培訓，卓榮泰表示，目前已有多項培訓留用人才計畫，但人力不是一朝一夕可以創造，希望大廠可以與政府共同尋找人才，至於中小微企業，政府將協助出資培訓人才。（編輯：林淑媛）1130828