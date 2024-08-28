上任101天 卓榮泰用太極圖比喻與賴總統互動

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北28日電）新政府上任滿101天，行政院長卓榮泰今天用「太極圖」形容他與總統賴清德的互動，「有時總統會多說一點、多指示一點，有時我會多做一點、多執行一點」，成為圓滿弧線，也讓社會看到，行政團隊是指揮很清楚、分工明細、彼此了解、共同負責。

卓榮泰今天召開行動創新AI內閣執政101記者會並接受提問，媒體問到，這100天以來府院打「團體戰」，卓榮泰平時與賴總統溝通分進合擊狀況。

卓榮泰以颱風過後、赴地方勘災為例，他說明，總統去高雄勘災，他去台南、雲林、嘉義，副院長則去宜蘭，隔天又去彰投，他則赴花蓮，賴總統去屏東，「我們2天把1週要事做完，這就是團隊精神、團隊運作」。

卓榮泰提到，他不相信哪一個人可以做好全部的事情，更不相信所有的事只有1人可以做好，逐步往前走，大家一起，腳步會更平穩。

卓榮泰解釋，跟賴總統有定期溝通時間與方式，若有必要時，也隨時有溝通方法，例如今天就有定期會議，他向媒體報告完，也會跟總統報告未來101的行動方案。

說到這裡，卓榮泰秀出自己手錶，他說，就好像手錶的錶面上的太極圖，「有時總統會多說一點、多指示一點，有時我會多做一點、多執行一點」，成為圓滿弧線，讓社會看到，行政團隊是在指揮很清楚、分工明細、彼此了解、共同負責的態度下工作。

另外，有媒體關注立法院朝小野大狀況，卓榮泰回應，朝小野大這個是事實，已經經歷1個會期，下會期因為面臨總預算審查，狀況一定會比現在更緊張。

不過，卓榮泰指出，部會首長已經有1個會期的經驗，立法院變化也相當多，依這會期的結果，人民希望看到什麼、不願意看到什麼，大家心裡有把尺，兩院和諧運作、充分合作與努力，是人民希望看到的。

卓榮泰強調，若總預算沒辦法按時通過，影響到明年度中央政府運作，甚至影響中央對地方補助，沒有任何1個人可以負擔這樣的責任，他相信立委們有同樣想法，政府會誠意溝通、人民優先，他會主動積極地展開各項該努力的工作。（編輯：張若瑤）1130828