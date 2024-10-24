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黑道涉共諜利誘軍人案起訴 國防部：依法究辦

2024/10/24 13:39
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（中央社記者游凱翔台北24日電）黑道宮廟主委涉共諜，利誘軍人拍攝投降影片遭起訴。國防部副部長徐衍璞對此表示，針對相關案件，一定依法究辦不會寬縱，同時持續宣導保防機制；另外，也嚴厲譴責對於接受金錢利誘而悖離國家行為。

黑道背景的李姓宮廟女主委涉受中國指示，吸收台灣現、退役軍人，利誘其拍攝投降影片，並促誘其蒐集軍事機密以交付中國，高檢署今天依違反國家安全法等罪起訴10人。

徐衍璞上午在立法院外交及國防委員會備詢指出，針對相關案件，一定依法究辦不會寬縱，同時持續宣導保防機制。

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國防部同步發布新聞稿表示，全案現已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對詳細案情國防部不予評論。

國防部強調，中共對台情蒐無孔不入，國軍持續落實保防、保密教育，強化安全警覺，對受金錢利誘悖離國家的行為，嚴厲譴責，並依法究辦，近年偵辦共諜案，多為官兵主動檢舉；未來將持續嚴密稽核資訊保密，機先發掘可疑徵候，秉國安團隊互助合作模式，發揮保、偵能量，確實維持國軍整體安全。（編輯：蘇志宗）1131024

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徐衍璞
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