立院三讀都更條例放寬容積認定標準 約27萬戶受惠

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（中央社記者陳俊華台北25日電）立法院會今天三讀修正通過都更條例第65條，放寬實施容積管制前，已掛號申請建照的建築基地，也可適用容積認定。內政部說，預計8216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶受惠。

現行法規明定，實施容積管制前已興建完成的合法建築物，其原建築容積高於基準容積不得超過各該建築基地0.3倍的基準容積再加其原建築容積，或各該建築基地1.2倍的原建築容積，其獎勵後的建築容積得依規定擇優辦理。

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為加速921大地震前的建物更新，立法院會今天三讀通過修正都市更新條例第65條，擴大適用原建築容積更新重建的對象，納入「已申請建照執照之合法建築物」，也就是實施容積管制前，已掛號申請建造執照的建築基地，可適用容積認定。

內政部在法案初審時表示，三讀通過後，將可透過增加改建誘因，提高建築物所有權人參與都市更新的意願，達到提升建築物與民眾居住安全目標；預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶受惠。（編輯：蘇志宗）1131025