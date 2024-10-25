京華城案柯文哲涉收賄圖利 北檢聲請延押、通緝共犯許芷瑜

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（中央社記者林長順台北25日電）北檢偵辦京華城案，認為前台北市長柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等罪，且共犯許芷瑜逃亡海外，有勾串之虞，今天聲請延押。檢察官另對許芷瑜發布通緝。

台北地檢署偵辦京華城案，今年8月底發動數波搜索約談，已聲押柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等7人獲准。

北檢指出，柯文哲於9月5日經法院裁定羈押2個月，檢察官就相關犯罪事實，分別於9月6日、10日、13日、18日、26日、10月1日（拒絕到庭）、16日訊問柯文哲，使之陳述意見及答辯，並保障其訴訟防禦權的行使。

北檢表示，柯文哲所涉貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收賄、第6條第1項第4款主管監督事務圖利等罪嫌，依本案搜索後調查獲悉事證，足認其有勾串共犯或證人的事實；又本案重要關係人許芷瑜目前仍滯留境外，且仍有被告於市長時期的舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明。

檢察官考量柯文哲雖已卸任，但仍具有一定的實質影響力，亦足證其有勾串尚未到案共犯或證人之虞，如果沒有予以延長羈押，恐使案情隱晦不明的危險升高，難以有效追訴。

台北地檢署偵辦京華城案，23日上午再度提訊在押的前台北市副市長彭振聲（中）說明。中央社記者鄭清元攝 113年10月23日

另外，北檢指出，彭振聲經法院裁定羈押2個月，檢察官就相關犯罪事實，分別於9月3日、4日、10日、12日、20日、25日、10月4日、9日、11日、16日、17日、23日訊問彭振聲，使之陳述意見及答辯，並保障其訴訟防禦權之行使。

北檢表示，彭振聲所涉貪污治罪條例第6條第1項第4款對於主管監督事務圖利、第6條之1公務員財產來源不明等罪嫌，依本案搜索後調查獲悉之事證，足認其有湮滅證據事實，又其與共犯間的供述不一致，且依目前偵查進度，仍有證人尚未傳喚到庭，亦足證其有勾串共犯或證人之虞。若未予延長羈押，恐致案情隱晦難明，無法有效追訴。

另外，柯文哲秘書許芷瑜於8月29日出境至日本後，迄未返國，經檢察官曾透過許芷瑜友人策動並呼籲其返國說明案情，亦無所得，足認其有逃亡或藏匿的事實，檢察官已於今天發布通緝，並依護照條例規定函請外交部領事事務局廢止護照，並註銷。

北檢指出，柯文哲、彭振聲的延押聲請書已於今天上午送交法院。

台北地方法院表示，關於北檢聲請延押被告彭振聲、柯文哲部分，北院將分別由原先裁定羈押的值班法官審理是否同意延押。（編輯：李錫璋）1131025