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北檢聲請延押柯文哲 民眾黨批押人取供不畏懼不屈服

2024/10/25 14:35（10/25 16:08 更新）
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台北地檢署偵辦京華城案，16日上午提訊在押的前台北市長柯文哲（中）；囚車9時許抵達，柯文哲未帶眼鏡進入北檢。中央社記者謝佳璋攝 113年10月16日
台北地檢署偵辦京華城案，16日上午提訊在押的前台北市長柯文哲（中）；囚車9時許抵達，柯文哲未帶眼鏡進入北檢。中央社記者謝佳璋攝 113年10月16日
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（中央社記者郭建伸台北25日電）北檢今天對民眾黨主席柯文哲聲請延押，民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌痛批，北檢押人取供追殺在野黨主席，當民進黨政府變成綠色新威權，民眾黨不畏懼也不屈服，將在第一線對抗威權復辟。

北檢偵辦京華城案，認為柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等罪，且共犯許芷瑜逃亡海外，有勾串之虞，今天除對柯文哲聲請延押，檢察官另對許芷瑜發布通緝。

民眾黨中央緊急應變小組今天中午臨時舉行記者會，應變小組共同召集人、民眾黨團總召黃國昌表示，北檢上午對柯文哲聲請延押後，應變小組於上午緊急開會並擬具聲明，嚴厲譴責賴政府與北檢押人取供。

黃國昌表示，柯文哲9月5日對北院羈押裁定放棄抗告，當時柯文哲曾表達，願意讓自己的肉身被監禁，也希望北檢窮盡一切方法偵辦，近2個月時間，新聞媒體、政論節目每晚雖都出現新事證，北檢甚至對民眾黨公職、支持友人鋪天蓋地追殺約談。

黃國昌指出，該搜索地方搜完、不該約談的也都約談差不多，搞了2個月，請問北檢為什麼不直接起訴柯文哲，按照媒體披露的一刀斃命證據，要起訴柯文哲綽綽有餘，為何偵辦至今還要透過押人取供追殺在野黨主席。

黃國昌抨擊，總統賴清德擔任立委時，面對扁案曾說有證據就直接起訴、羈押是侵害人權，他們要請教賴總統，為何會雙標到如此離譜。

黃國昌表示，民眾黨共同承受綠色新威權攻擊、打壓，他要告訴賴總統，打壓迫害的不僅是民眾黨，過去幾10年來台灣追求的民主法治，也被賴總統糟蹋到體無完膚。

黃國昌批評，當民進黨政府變成綠色新威權，民眾黨不會畏懼也不會屈服，會更勇敢站在第一線對抗賴總統打造的威權復辟，這不僅攸關民眾黨、柯文哲，還有台灣人好不容易爭取到的民主法治。

民眾黨秘書長周榆修表示，綠色新威權治國無方，但押人最內行，他代表民眾黨跟全台人民宣示，民眾黨只有戰死、不會投降。

媒體詢問，若北院裁定延押，柯文哲將超過請假3個月，未來還是由緊急應變小組帶領黨務嗎。

黃國昌表示，目前柯文哲還是請假狀態，主席請假的這段時間中，中央緊急應變小組繼續運作，黨中央由周榆修帶領，一切黨務如常運行，年底的黨代表選舉也如期舉行。

媒體詢問，民眾黨內是否曾聯繫過許芷瑜。黃國昌表示，這問題應該去問各大政論節目名嘴，因為名嘴都稱有特殊管道知道許芷瑜消息。

媒體追問，是否會聯繫許芷瑜希望她趕快返台。黃國昌表示，北檢擁有的公權力跟手段比民眾黨多，難道北檢要拜託民眾黨幫忙找嗎，況且他也沒收到北檢通知要求幫忙找人。（編輯：林興盟）1131025

#黃國昌
#柯文哲
#民眾黨緊急應變小組
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