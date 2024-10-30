颱風康芮來襲 陸軍長泰19號操演終止轉救災

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（中央社記者游凱翔台北30日電）陸軍「長泰19號操演」10月28日至11月1日實施，由於颱風康芮陸上颱風警報發布，擔任統裁部的六軍團今天表示，中午12時終止演習，操演部隊即刻返駐地進行災防整備，待命執行地方災害防救任務。

陸軍地面部隊重大演習長泰19號操演，於10月28日至11月1日實施（10月26日、27日為戰術機動），由扮演攻守兩軍的中部十軍團586旅、南部八軍團333旅在彰化地區對抗，並驗證通信、後勤支援等多項作為，共超過4000名兵力投入，並落實無劇本、夜間及24小時訓練。

此次擔任統裁部的六軍團指揮部接受中央社訪問回應，因應颱風康芮陸上颱風警報發布，今天中午12時將宣布演習終止命令，操演部隊即刻返回駐地完成防颱與災防整備，待命協力地方執行災害防救任務。

統裁部強調，這次操演雖因災防任務轉換終止，但透過實兵對抗過程，操演部隊藉模擬真實戰場景況執行演練驗證，已達成一定的預期訓練目標，後續將運用各項戰備訓練及防衛作戰計畫演練時機，持續強化部隊實戰化作戰能力。

長泰、長青、長勝為國軍地面部隊重要演習，區分紅藍軍對抗及統裁部等角色。北部六軍團主辦稱「長泰操演」，中部十軍團主辦稱「長青操演」，南部八軍團主辦稱「長勝操演」。（編輯：楊蘭軒）1131030