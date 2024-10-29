長泰操演彰化無劇本演練 戰車街頭現蹤、化學兵放煙霧掩護【圖輯】

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（中央社記者游凱翔彰化29日電）國軍地面部隊重大演習「長泰19號操演」昨天登場，扮演攻守兩軍的586旅、333旅今天在彰化對抗，並驗證通信、後勤支援等多項作為，共超過4000名兵力投入，並落實無劇本、夜間及24小時訓練。

陸軍第六軍團指揮部「長泰19號操演」昨天至11月1日間實施，由中部十軍團裝甲586旅、南部八軍團機步333旅實施聯兵旅跨區對抗，並在10月26日、27日實施戰術機動，不少民眾在南台灣可見戰車、甲車、砲車及輪車現蹤於街頭，不過由於颱風康芮影響，相關演練期程可能縮短。

相較過往「長」字輩演習，由於台灣面臨的敵情威脅嚴峻，此次長泰操演將延續漢光40號實兵演習精神，採無劇本、24小時不間斷、夜間訓練等實戰化的訓練方式，因此，無論是演練形式、出動兵力均為歷年之最，以磨練聯兵旅的指揮參謀、戰術戰法、連級戰鬥作為等，陸軍航特部也將支援這次操演。

據了解，586旅、333旅各出動約1900名兵力，若包含統裁部人員，則超過4000名兵力投入長泰19號操演；車輛部分，則出動超過100輛的戰車、甲車、砲車及輪車。

586旅官兵於彰化五庄后天宮整備，並指揮M60A3戰車進入宮廟旁空地。中央社記者游凱翔攝 113年10月29日

586旅官兵於彰化五庄后天宮指揮M60A3戰車的行進移動，在宮廟旁空地整備並待命機動。中央社記者游凱翔攝 113年10月29日

今天進入演習第二天，記者實地前往彰化五庄后天宮採訪。擔任守軍的586旅在宮廟實施整備，而統裁部則臨時下達狀況，此時營長受領任務後，6輛M60A3戰車立刻機動前往戰術位置，並在鄰近的慈航宮遭遇擔任攻擊軍的333旅。

鄰近的縣道上，則有陸軍36化學兵煙幕營透過悍馬車施放煙霧，藉此掩護586旅進行戰術作為及避免遭無人機偵獲、標定；另外，聯絡官也申請2架AH-64E阿帕契攻擊直升機空中支援。

陸軍36化學兵群煙幕營施放煙幕，掩護586旅官兵實施戰術作為，同時避免遭無人機標定、偵獲。中央社記者游凱翔攝 113年10月29日

陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機空中支援位於彰化地區的陸軍裝甲586旅。中央社記者游凱翔攝 113年10月29日

值得注意的是，統裁部會適時讓攻擊及防守軍互換，目的是讓官兵能夠熟悉各項戰術動作。也因為此次夜間訓練為重點之一，以今天為例，統裁部仍在凌晨2時官兵熟睡之際下達各種狀況，使官兵繃緊神經、讓訓練更貼近實戰。

針對這次長泰19號的另一亮點，是為期14天的新制教育召集官兵首次參與「長」字輩操演，將搭配聯兵旅執行構築防禦陣地，或掩護打擊部隊實施攻擊等演練，預計明天執行。

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相關人士指出，長字輩操演是旅級單位以指揮所為核心，調動所屬聯兵營加入演訓，可藉此磨練旅營指揮官、參謀作業，也能讓部隊實兵單位接受訓練；同時訓練的範疇不僅只是如外界所看見的機動作業，更包括情報、指揮、擊殺、通信、後勤支援能力及聯合作戰計畫。

長泰、長青、長勝為國軍地面部隊重要演習，區分紅藍軍對抗及統裁部等角色。北部六軍團主辦稱「長泰操演」，中部十軍團主辦稱「長青操演」，南部八軍團主辦稱「長勝操演」。（編輯：楊凱翔）1131029

M60A3戰車途經掛國旗的民宅，忙於操演的官兵，因此受到國民愛國心的激勵。中央社記者游凱翔攝 113年10月29日