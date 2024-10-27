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長泰19號操演中台灣登場 新制教召官兵首次參訓

2024/10/27 15:42
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（中央社記者游凱翔台北27日電）國軍地面部隊重大演習「長泰19號操演」在中台灣登場，由北部六軍團擔任統裁部，中部十軍團裝甲586旅、南部八軍團機步333旅進行聯兵旅對抗，將比照漢光40號精神，進行24小時不間斷、強化夜間實戰訓練。

知情人士也證實，新制教育召集（14天）受召官兵將首度參與「長」字輩操演，搭配聯兵旅執行構築防禦陣地，或掩護打擊部隊實施攻擊等演練。

國軍去年恢復中斷6年陸軍旅級演習，實施機步269旅與陸戰99旅進行對抗的「長青17號操演」，今年由六軍團進行「長泰19號操演」，由中、南部陸軍聯兵旅跨區對抗，10月26、27日是戰術機動，操演至11月1日結束，共7天6夜。

相關人士告訴中央社記者，此次無論是演練形式、出動兵力均為歷年之最，以磨練聯兵旅的指揮參謀、戰術戰法、連級戰鬥作為等，陸軍航特部也將支援這次操演。

相關人士說明，因應近年敵情威脅，長泰19號操演將比照漢光40號演習精神，實施24小時不間斷、夜間訓練等實戰化訓練，藉此磨練官兵對於狀況的應處與應對。

此外，新制為期14天的教育召集官兵，將首次參與「長」字輩操演。針對演練內容，相關人士指出，將搭配聯兵旅執行構築防禦陣地，或掩護打擊部隊實施攻擊等演練。

青年日報今天報導，操演雙方已陸續完成戰術集結，指揮所開設，並根據統裁部狀況誘導，執行作戰任務簡報，以及行軍路線規劃與推演。

長泰、長青、長勝為國軍地面部隊重要演習，區分紅藍軍對抗及統裁部等角色。北部六軍團主辦稱「長泰操演」，中部十軍團主辦稱「長青操演」，南部八軍團主辦稱「長勝操演」。（編輯：林克倫）1131027

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長泰19號操演28日登場 比照漢光24小時訓練不間斷
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