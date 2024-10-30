大漢技術學院停辦 監委：攸關私校退場機制將調查

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（中央社記者陳俊華台北30日電）監委紀惠容說，大漢技術學院入學人數並未不佳，卻援引私立學校法停辦條款申請退場，校產如何處理也還不明確，且影響學生受教權及教師工作權，攸關後續私校退場運作機制，已申請調查。

花蓮縣的大漢技術學院董事會自行決定停辦，一度引發師生抗爭。教育部經徵詢私校諮詢會意見後，今年8月9日正式審議通過，大漢學院從民國113學年度起停止全部招生，114學年度起停辦。

紀惠容日前透過新聞稿表示，大漢技術學院辦學與學生入學人數並未不佳，卻援引私立學校法停辦條款申請退場，教育部未援引「私立高級中等以上學校退場條例」機制審核其退場，就予以核准。

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紀惠容說，私校退場後應適用母法或特別法、全部校產如何處理、其運作有無圖利情形、主管機關是否善盡監督責任，已申請自動調查。

紀惠容表示，大漢技術學院援引私立學校法停辦條款申請退場，校產是否捐贈政府或有其他處理機制，都不明確，與私立高級中等以上學校退場條例間的扞格如何適用、教育部立場為何，攸關後續所有私校退場運作機制，將深入調查。（編輯：翟思嘉）1131030