北京複合式威脅不斷 加拿大媒體關注台海局勢

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（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）中國在台灣海峽接二連三進行軍事活動，加劇區域緊張局勢。加拿大媒體稱中國對台灣採取複合式的威脅侵擾，但台灣均能即時因應，值得加拿大學習；另有加媒近距離觀摩美日聯手軍事演習，稱這對防衛台海安全大有助益。

加拿大「真相電子報」（The Bureau） 10月25日以「中國的『新常態』：台灣面臨創紀錄軍演、網路戰術及假訊息」 為題刊出報導，引述國安局長蔡明彥列席立法院概述中國對台軍事及網路活動大幅增加，結合軍演、網路侵害及認知作戰，意圖破壞台灣社會安定。

文章也引述駐加拿大代表曾厚仁的說法，稱：「台海衝突既非迫在眉睫，亦非不可避免。但北京的威脅干擾不斷，意圖建立一種『新常態』認知，使解放軍能以演習為幌子逼近台灣沿岸，進而讓占領行動變成既成事實。」

文章作者庫柏（Sam Cooper）是加拿大知名調查記者，他之前在加國主流媒體「環球新聞」（Global News）任職期間，曾獨家揭露中國介入加拿大選舉，間接促成加國啟動外國勢力干預調查。

他對中央社表示，台灣站在抵禦中國的最前線，許多成功經驗值得加拿大學習。「例如台灣的政府和民間組織在對抗網路攻擊和辨識假訊息上的合作非常緊密；此外，台灣國安官員定期向立法院更新報告，並在嚴重外國干預事件時召開特別會議，該非政治化的模式可為渥太華參考。」

加拿大通訊安全機構 （Communications Security Establishment）今天公布報告稱：「當今加拿大面臨最大的網路安全威脅來自中國。」報告稱，北京支持的駭客分子多次針對加拿大聯邦、省、市等各級政府進行網路間諜活動。

另一方面，加拿大最大主流報紙「環球郵報」（Globe and Mail）今天刊登獲獎記者蔡斯（Steve Chase）所撰寫的文章，也關注台海局勢。蔡斯正在日本與那國島（Yonaguni Island）採訪美國和日本的軍事演習，文章提到若中國武力犯台，日本也會受累，但台灣和日本有著緊密的聯繫。

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文中引述美國哥倫比亞大學東亞安全教授佐佐木文子（Fumiko Sasaki）的說法稱，與那國島的演習很有意義，超過2萬1000名日本公民居住在台灣，每年有近100萬日本遊客造訪台灣。「儘管日本人民擔心捲入衝突，但日本人民非常熱衷於幫助台灣人。」

慶應義塾大學法學院教授森聰則說，為了保衛台海，美日合作變得更緊密，而且日本不斷增加國防預算、採取更多行動來保衛自己。森聰說：「這將使原本要保衛日本的美軍，得以集中精力保衛台灣。」（編輯：唐佩君）1131031