台灣與美愛荷華州簽署經濟合作備忘錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約30日專電）台灣與美國愛荷華州今天簽署「經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」，多位愛州政要出席儀式，開創雙方經貿、農業及科技合作新契機。

台灣與美國愛荷華州30日在州議會舉行「台灣、愛荷華經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」簽署儀式，州長雷諾茲（Kim Reynolds）先行簽署，之後將由經濟部長郭智輝代表台方簽署，駐芝加哥辦事處長類延峰及愛州經發廳長杜然（Debi Durham）等出席見證。

瞭解備忘錄為雙方在經貿、學術及研發合作、投資、供應鏈韌性等領域建立合作基礎，並重申台灣與愛州締結夥伴關係35週年友好宣言。

愛荷華州農業廳長納格（Mike Naig）、經發廳副廳長皮特森（Rick Peterson）、州參議院友台連線共同主席波爾頓（Nate Boulton）、州眾議院友台連線共同主席安德魯斯（Eddie Andrews）、芝加哥台美商會會長盧建昌與總部設於台灣的亞蔬、世界蔬菜中心代表拉若絲（Delphine Larrousse）等也出席儀式見證。

類延峰指出，1989年雙方締結夥伴後，台灣與愛州交流日益頻繁。產業發展目標相近，綠能、再生能源、先進製造等領域深具合作潛力。台灣曾多次派遣農業貿易友好訪問團造訪，國際寫作計畫及學生交換等大學合作也相當頻密。

類延峰表示，台美經貿往來更勝以往，雙方是安全與經貿合作夥伴，也是支持民主、人權與自由等共享價值，理念相近的盟友，台美將繼續加強合作、致力維護印太地區和平穩定。

愛州眾議院今年通過友台決議案，凸顯愛州對台灣及台美關係的支持，力挺愛州企業以「台灣」名義稱呼，並支持台灣有意義參與攸關民眾衛生、安全及福祉的國際組織。台灣是民主燈塔及科技之島，也是全球領導者，面對供應鏈及經貿安全挑戰，台灣是愛州最可靠的夥伴。

州長雷諾茲表示，台灣是自由、民主的夥伴，愛州與台灣有35年情誼，感謝過去台灣派遣農訪團造訪，深化農業合作交流。雷諾茲宣佈將派遣農業經貿團下月訪台，期盼雙方在關鍵合作領域再上層樓。

瞭解備忘錄反映台美理念相近友好精神，合作領域聚焦在先進製造、農業、農業生物科學及科技創新。（編輯：韋樞）1131031