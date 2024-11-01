盧秀燕為中火槓環境部 彭啓明：環評專業不容踐踏

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（中央社記者郭建伸台北1日電）中火二期環評通過，台中市長盧秀燕批評環境部成為污染的放水者應該降格。環境部長彭啓明今天表示，中火的排放量只占台中空污一小部份，還有許多固定、移動污染源，而且環境部要維護環評委員專業，他相信盧秀燕是替台中市民發聲，但應尊重環評委員審查，環評專業不容踐踏。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

台中電廠新建燃氣機組通過環評，將增加4部燃氣機組，但盧秀燕批評環境部放水，彭啓明在進入議場時接受媒體訪問表示，環評制度是台灣多年來的共識，大家雖有意見，但必須尊重環評委員專業，環境部要維護審查過程。

彭啓明強調，增氣減煤是國人共識，環境部將嚴格監督台電，台電也承諾「由煤轉氣」，把燃煤機組慢慢拆掉並改成燃氣機組，預計空污會減少4成，溫室氣體排放量也會減少3成，這對台中空污改善大有幫助。

彭啓明強調，中火的排放量只占台中空污一小部分，還有許多固定污染源、移動污染源，都需要中央、地方政府一起合作，絕對不是只有台電。

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談及盧秀燕質疑增加燃氣機組卻沒拆掉燃煤機組，彭啓明舉例，民眾在颱風天家裡都要備用手電筒，手電筒也是一種能源，不會拿來用於一般發電，但遇到颱風天緊急時刻，就需要備用。他說，盧秀燕可能要看一下台電對環評委員的承諾，且台中的空污在過去8年有顯著改善。

媒體追問，如何看待盧秀燕批評環境部應降格，彭啓明回應，環境部要維護環評委員專業，台中也有環評委員，他相信盧秀燕是替台中市民發聲，但應尊重環評委員審查，專業不容踐踏。（編輯：林淑媛）1131101