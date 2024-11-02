柯文哲延押 王鴻薇：檢方沒找到一刀斃命證據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北2日電）北院裁定民眾黨主席柯文哲延押，國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天說，這在社會大眾的預料之內，充分說明檢察官在歷經2個月的偵查後，沒有找到讓柯文哲一刀斃命的證據，否則檢方可以直接起訴，而不需要再延押。

台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲涉犯貪污收賄、圖利等罪，有勾串之虞，向法院聲請延長羈押。台北地方法院昨天召開延押庭並裁定柯文哲延長羈押2個月。

王鴻薇今天受訪表示，第一次被羈押時，柯文哲選擇不抗告，讓檢察官能夠查清楚。但檢方在偵辦的過程中，一再流出相關辦案資訊給媒體，再由特定媒體用私設刑堂的方式凌遲柯文哲，這樣的辦案手法，讓外界認為是不是某種程度的政治操作。

王鴻薇認為，檢察官有多少證據，案子就辦到哪裡，讓證據說話，而不是一直餵資料給特定媒體，違反偵查不公開的原則，這樣的辦案手法，會讓檢察官的辦案公信力大為折損。

此外，台南地方法院昨天召開台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人羈押庭，陳啟昱未到庭。王鴻薇質疑，不管是超思雞蛋案或是台鹽綠能案，這些陳年老弊案到現在才辦，但該押的人沒有押，該辦的人沒有辦，是否只是過水、演戲，外界留下非常多問號。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨立委李彥秀也質疑，檢方第一次聲押遭院方以罪證不足將陳啟昱請回，是盲目出手，還是打草驚蛇。

國民黨立委許宇甄則表示，桃園地方法院負責審理前桃園市長鄭文燦貪污弊案的審判長，請假一年直到退休，台南地檢署偵辦陳啟昱綠能弊案，聲請羈押卻被法院給放了，現在落跑不出庭，2人都曾是新潮流要角、民進黨高階官員，法院若碰上民進黨高官就退避、開後門，司法何以服眾。（編輯：黃瑞弘、翟思嘉）1131102