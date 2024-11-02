莊瑞雄陳瑩關心台東災情 農業部允從寬從優處理

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）颱風康芮直撲東海岸，立委莊瑞雄、陳瑩今天會同農業部次長黃昭欽及原民會人員勘查農漁業災情。黃昭欽允諾，災損救助秉持從寬、從速、從優原則辦理。

民進黨籍立法委員莊瑞雄、陳瑩今天陪同黃昭欽、原民會副主委杜張梅莊、漁業署副署長陳建佑、農糧署東區分署副分署長陳吉村、成功鎮長謝淑貞、成功鎮民代表會主席陳南蓀，以及台東縣政府及成功農會、新港區漁會人員，勘查災情嚴重的漁港及果園。

莊瑞雄表示，東海岸4個主要漁港，以最北端的長濱漁港受創最嚴重，不只漁船斷纜受損，港區內也湧入大量漂流木，覆蓋約300平方公尺的港區海面，漁船暫時無法出入，漁民生計大受影響。

莊瑞雄和陳瑩當場要求黃昭欽及陳建佑，儘速公告「農業災害救助辦法」並依法從寬、從簡、從速辦理救助工作，並儘速輔導台東縣政府辦理災後復建。至於漁港設施受損也請農業部加速輔導台東縣政府辦理復建工作，目前長濱、小港漁港已完成翻覆漁船吊掛作業。

莊瑞雄表示，由於在港漁船（筏）災害救助，依漁船噸級別給予救助金，共分5級，分別補助新台幣1萬至15萬不等，遠不及漁船（筏）成本1成，應該適時滾動檢討。另外老舊漁船收購補助正在立法院審查中，他一定支持，也要求農業部，應儘速向漁民說明後續救助要採行方式，一定要以漁民權益為優先，照顧漁民生計。

漁民嚴東發哽咽地說，康芮颱風威力驚人，漲潮時海水吞沒港區碼頭，繫船的纜繩全部斷裂，船筏隨浪漂流拍打上岸，50萬元的竹筏一夕間成了一堆破竹，只能仰賴政府援助。

隨後一行人前往東河鄉了解臍橙災情。莊瑞雄表示，台東東海岸的臍橙，素來有橙界之王的稱號，全縣種植面積約150公頃，尤以成功鎮種植面積逾50公頃為最，年產量約40多萬公斤，每年11月正是進入臍橙的採收期，但經過颱風康芮暴風雨肆虐之下，即將採收的臍橙掉滿果園，農民整年的心血全泡湯。

現場果農哽咽說，一整年投入的付出和辛勞，如今落果7至8成，僅剩約2成，能否順利收成還不知道，欲哭無淚。

莊瑞雄要求黃昭欽，比照先前山陀兒颱風狂掃屏東縣後的災損現金救助公告，這次台東縣的農漁災損，盡量採全品項補助，亦免除現勘。

莊瑞雄也向農業部爭取健康種苗及肥料的補助，希望能讓農民減輕負擔，並請農業部加速啟動相關品項救助公告、申領與農業保險協助，協助農漁民儘早度過難關。

黃昭欽表示，經勘查了解，台東縣東海岸面對強颱威脅時，防波及防浪能力有待加強，將由漁業署研議協處，另關於農漁民災損部分，秉持從寬、從速、從優原則辦理。（編輯：謝雅竹）1131102