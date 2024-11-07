助中小企業開拓海外市場 國發會擬推產業控股公司

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院會今天通過中小微企業多元振興發展計畫，其中為拓展海外市場，國發會將鼓勵工具機、機械、水五金等產業籌組產業控股公司，協助具競爭力產品出口，並由政府提供租稅減免助拳。

行政院會今天通過經濟部報告的中小微企業多元振興發展計畫，除提供30人以下企業優惠貸款，以及數位轉型協助方案，另外幫員工加薪的中小企業，政府還將額外提供新台幣3500萬元保證融資額度，最高9.5成保證成數，保證手續費也從低以0.1%計收，盼能帶動國內薪資水準成長。

此外，為拓展海外市場，計畫中也擬鼓勵籌組產業控股公司，協助具競爭力產品出口，推廣共同品牌Taiwan Select，布建國外通路。

經濟部次長何晉滄出席政院會後記者會時解釋，籌組產業控股公司拓展海外市場一事，主要是國發會主委劉鏡清思考應該將台灣優勢的製造產業，例如工具機、機械、水五金等產業，組成控股公司，並透過產創條例修法，提供相關租稅減免。

何晉滄說，政府期待將政策與措施，透過租稅優惠手段來提案，如果有進一步進度，將發布新聞稿說明。（編輯：林興盟）1131107