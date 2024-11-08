罷免高虹安團體快閃連署 11/9竹市東門圓環收件

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）在網路發起罷免高虹安行動的團隊表示，罷免行動持續進行，明天將在新竹東門圓環旁辦快閃連署活動，再收1986份即可通過第1階段門檻，籲市民勇敢發聲、改變新竹。

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費，台北地方法院7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處高虹安7年4月徒刑。內政部宣布高虹安停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。

發起罷免高虹安的團隊「罷免高虹安：風城安心上路」今天在網路社群Threads發文表示，明天下午2時至3時將在新竹東門圓環旁舉辦小蜜蜂快閃收件活動，讓民眾填寫、遞交資料、領取連署書。

團隊指出，11月份共安排4場快閃活動，除了明天下午在東門圓環旁，還有20日晚間7時至9時於關新公園、21日晚間7時至9時在東門圓環旁、23日晚間7時至9時在新竹市後站公園舉辦實體收件。

此外，團隊表示，新竹客運在新竹市區的公車路線11月起改由亦捷科際公司和捷乘客運代駛，但疑因交接倉促，近日不斷傳出班次未開、公車沒有定位、LED告示未亮、車程時間加倍等，質疑市府未做好監督管理責任。

團隊指出，希望民眾能協助拍照紀錄新竹市待改進的地方，將照片分享在團隊的網路社群貼文下方留言處，並透過標記「新竹市政府」一起提醒市府正視市民心聲。

團隊指出，根據統計，日前最新公告連署情形，已收集1561份連署書，目標為3547份，只要再收1986份即可通過第1階段門檻，盼市民勇敢發聲。

依據公職人員選罷法規定，第1階段罷免提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，以2022年新竹市長選舉的選舉人數35萬多人為例，罷免新竹市長高虹安的第1階段提議連署將以3547份為目標。（編輯：陳政偉）1131108