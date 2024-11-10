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總預算案順利付委綠盼速審 藍訴求為人民荷包把關

2024/11/10 12:43
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（中央社記者王承中、陳俊華台北10日電）總預算案8日順利付委審查，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，希望能加速審查，不要再有任何延宕，也呼籲在野黨不該用政治追殺來進行預算審查。國民黨團書記長林思銘說，審查總預算案沒有預設立場，就是為人民的荷包把關。

行政院長卓榮泰7日邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方並獲得共識，立法院8日隨後也召開朝野協商達成共識，並在院會宣讀協商結論，最終114年度中央政府總預算案順利付委審查。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，總預算案從8月30日送進立法院至今都還沒有審查，已經延宕71天，期程很緊迫，執政黨團希望能加速審查，不要再節外生枝或有任何延宕。

吳思瑤指出，在野黨已點名很多部會，是因政治報復而反映在預算上，第一類是因為個案挾怨報復，從司法院、法務部到監察院都被點名；第二類是因部會首長政策理念不如意，例如為了公糧收購價的農業部、為了電力政策的經濟部等，個別官員都被在野黨鎖定。

吳思瑤說，國防預算更是重中之重，在野黨是否受對岸影響，而干預國防預算編列，也要嚴正觀察；呼籲在野黨不該用政治追殺來進行預算審查，每個部會的預算，執政黨團都會守護、捍衛。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，既然總預算案已經付委，各委員會就會開始排審，國民黨團對於審查總預算案沒有預設立場，就是為人民的荷包把關。

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林思銘指出，對於政府大內宣等不必要的宣傳費，以及綁定特定媒體的費用，國民黨團一定會好好關注是否有浪費情形，很離譜的部分就一定會刪除。另外，數位發展部打詐的成效很差，相關的預算也會關注並嚴審。

對於民進黨團呼籲在野黨不該用政治追殺來進行預算審查，林思銘表示，這是沒有必要的說法，審預算就不要還去挑動政治攻防的神經，這都是民進黨自己在做政治攻防及抹紅在野黨。總預算審查就是回歸為人民把關，看錢是否有花在刀口上比較重要。（編輯：林淑媛）1131110

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