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對台美新局有信心 賴清德：全球供應鏈更緊密合作

2024/11/13 17:33
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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨今天邀請學者分析2025國際情勢展望，黨主席賴清德說，他有信心，台灣和美國之間長期以來的夥伴關係，將繼續扮演區域穩定的基石，相信未來台灣和美國會在全球產業供應鏈，進行更緊密的互惠合作。

民進黨今天召開中常會，邀請美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元，專案報告「2025國際情勢展望及分析」。

賴清德表示，他已經在第一時間，誠摯恭喜美國正副總統當選人川普和范斯；同時也感謝拜登政府任內對台灣的堅定支持。他有信心，台灣和美國之間長期以來的夥伴關係，將繼續扮演區域穩定的基石。台美關係建立在共享的價值理念之上，以及雙方對於全球安全與繁榮，追求共同的利益。

賴清德指出，過去8年多來，歷經美國政府不同政黨執政，台美關係穩健增強，美國對台灣持續展現跨黨派支持。台灣企業對美國的投資及貿易，也更加蓬勃發展。相信未來，台灣和美國會在全球產業供應鏈，進行更緊密的互惠合作，也在安全、經貿、科技、文化等領域，持續深化夥伴關係，為雙方人民帶來更大的經濟繁榮。

賴清德表示，他也期待在台美夥伴關係堅實的基礎上，透過雙方加強合作，不僅為彼此人民創造福祉，也為促進印太區域及全球的和平穩定與繁榮發展做出貢獻。（編輯：林興盟）1131113

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