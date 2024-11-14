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行政院：提升公建經費補助 協助財政能力較差縣市

2024/11/14 13:26（11/14 13:40 更新）
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行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院長卓榮泰昨天指出，中央將協助加強財政能力較差縣市的競爭力。行政院今天補充指出，政府將透過均衡台灣的相關計畫，提升公建經費等補助，讓目前財劃法執行時更加公平。

立法院推進財劃法修正進度，不過行政院長卓榮泰昨天強調，中央對目前財劃法的執行最有把握，而未來將力求執行上更公平，且會加強財政能力較差縣市的競爭力。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時補充指出，中央政府每年對地方政府財務的實際補助，無論一般性補助還是統籌分配稅款補助都逐年增加，像是明年補助額度來到新台幣1兆151億，很多社福款項也是中央直接補助執行，大幅度改善地方政府財務能力，可見現在的財劃法是中央最有把握執行的。

至於如何協助財政能力較差的縣市，李慧芝說，除了上述作法外，政府也將透過均衡台灣的相關計畫，提升公建經費等補助，讓這些縣市的財政力以及競爭力，可以在現行財劃法執行時更加公平。（編輯：蘇志宗）1131114

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#卓榮泰
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