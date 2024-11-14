選前一天散布民調 侯友宜胞兄侯明鋒遭罰10萬

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高市選委會近日公布多起違反選罷法案件，其中新北市長侯友宜的二哥侯明鋒，遭民眾檢舉今年總統大選前一天在社群媒體散布民調，高市選委會決議處10萬元罰鍰。

高市選委會近日公布多起違反選罷法案件處理後續，根據高市第161次委員會議紀錄，侯明鋒遭民眾檢舉在今年1月12日（大選前一天）在社群媒體LINE群組內散布選舉民調資料，疑涉違反總統副總統選舉罷免法。

侯明鋒曾任高醫院長，也是國內乳癌權威，在總統大選期間扮演侯友宜分身，跑遍南部行程，協助侯友宜競選不遺餘力。

侯明鋒於選委會陳述意見時表示，遭檢舉的資料早就經過媒體大幅報導，此資料是全民可共見共聞的公開資訊，他僅是因為操作LINE群組不慎手滑而傳出；即使「自投票日前十日起至投票時間截止前」，民眾也可以自由地在此網址取得。

侯明鋒也說，群組內成員都是日常聯絡的好友，也早已得知此訊息，自己沒有對一般大眾散布的意圖，也不知道此情節違反法律，希望能免除處罰。

經高市選委會調查，第16任總統、副總統選舉投票日是今年1月13日，侯明鋒在1月12日下午1時45分，在LINE的「中華民國基層醫師協會」、「高雄市高醫…會友」等群組內散布民調資料，疑涉違反選罷法規定。

選委會指出，根據截圖事證顯示侯明鋒該貼文內容，包括「2024選戰溫度計／總統大選出現黃金交叉！侯康配當選率反超賴蕭」等文字與新聞連結，並呈現各政黨正副總統候選人肖像及「侯康配38.11%」、「賴蕭配38.10%」、「柯盈配23.79%」等預測當選率圖片。

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根據選委會會議紀錄，該則貼文所連結的新聞報導，除根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站揭露上開預測當選率外，也就各政黨候選人「跨世代好感度」進行報導。

高市選委會監察小組決議，侯明鋒在LINE群組的貼文連結新聞報導，足證相關數據為選舉民調或具有民調外觀的選舉資料，明確違反總統副總統選罷法，建議處新台幣10萬元罰鍰，並轉陳中央選舉委員會審理。（編輯：謝雅竹）1131114