棒球12強賽台灣前進東京 卓榮泰：我們有一流水準

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（中央社記者王揚宇台北19日電）12強棒球賽台灣晉4強前進東京巨蛋，行政院長卓榮泰今天受訪說，「我們也證明我們有最一流、最強勁的棒球水準」，真的可以成為棒球王國。

世界12強棒球賽台灣隊18日以2比0擊敗古巴隊，B組預賽戰績4勝1敗、分組第2晉級4強複賽。總統賴清德發文恭喜台灣隊寫下隊史新頁，挺進日本東京巨蛋，邁向冠軍，四強賽首戰將在21日開打，全民一起集氣，「繼續拚，一定贏！」

立法院會今天邀卓榮泰等人列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，就上述議題作相關說明。

卓榮泰指出，台灣最強的棒球隊在這次比賽中，已受到民眾非常大的加油肯定跟後援，他跟大家站在一起，用一樣的心情跟努力，來為整個隊伍加油，希望台灣隊到日本的比賽能夠順暢，也用實力來向世界證明，「我們有最一流、最強勁的棒球水準，我們真的可以成為棒球王國」。（編輯：蘇龍麒）1131119