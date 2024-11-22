菲律賓連遭颱風重創 台灣捐近5公噸救災物資

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（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）菲律賓1個月來連遭6場颱風襲擊，災情慘重。中華民國政府繼捐贈白米及現金後，又籌措近5公噸救災物資，今天空運送達菲律賓。

菲律賓自10月下旬起，接連遭潭美、康芮、銀杏、桔梗、天兔和萬宜颱風襲擊，造成至少160人死亡，超過900萬人流離失所，農田和基礎設施遭破壞，損失估計逾4億7000萬披索（約新台幣2億6000萬元）。

中華民國政府基於人飢己飢，人溺己溺的精神，籌措菲國災民當前最需要的救災物資，總重量近5公噸、價值500萬披索，今天運抵菲律賓。

這些救災物資包括：避難工具組合包、太陽能燈具、寢具組合包、睡墊、蚊帳、廚具組、個人衛生用品等，由中華民國駐菲代表周民淦移交給馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表葛若菲（Cheloy Velicaria-Garafil）。

周民淦表示，台灣政府與人民盼在菲律賓最困難的時刻，提供最及時的關懷，也祝願菲國風災逝者安息、傷者早日康復，期盼菲律賓政府與災民儘速重建家園，在耶誕假期來臨前，回歸正常生活。

馬尼拉經濟文化辦事處把這批物資轉交給菲律賓社會福利發展部（DSWD）統籌分配。DSWD督導災害應變暨管理之部長特別助理奎恩提亞（Leo L. Quintilla）出席移交儀式。

駐菲代表處表示，因應天災帶來的危害，台灣將持續與菲國研商制度化雙邊人道援助暨災害防救的可行性，密切關注菲國災情發展，並隨時評估提供菲國各項援助的必要性。

周民淦已於10月29日代表台灣政府捐贈500噸白米，由菲方分裝發放到颱風災區；10月31日再代表台灣政府捐出500噸白米，希望災民不至挨餓。（編輯：陳妍君）1131122