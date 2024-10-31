潭美重創菲律賓 台灣捐15萬美元救助災民

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（中央社記者林行健馬尼拉31日專電）颱風潭美才剛重創菲律賓呂宋島，颱風康芮又掃過菲律賓北端。台灣政府繼29日捐贈500噸白米予菲律賓後，今天又捐贈15萬美元，協助菲國颱風災民渡過難關。

捐贈儀式在中華民國駐菲律賓代表處舉行，駐菲代表周民淦代表台灣政府捐出支票，由馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席兼駐台代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）代表菲方接受。

周民淦致詞時說：「我今天宣布台灣政府捐出15萬美元災難救濟金予菲律賓政府，協助菲國進行救災工作。」

他盼菲律賓颱風災民能早日重建家園、恢復正常生活。他也提到，康芮將在台灣東部登陸，艱難時刻提醒大家團結互助的重要性，台灣將是菲律賓真正的朋友與可靠的夥伴。

潭美上週橫掃菲律賓北部的呂宋島，官方數據顯示至少139人喪生、21人失蹤，經濟損失超過40億披索（約新台幣22億元）。

昨天新形成的颱風康芮掃過菲律賓北端離島，菲律賓氣象局發布5號颱風警報，這是菲國熱帶氣旋警報系統（TCWS）最高等級警報，意味風速可達每小時185公里以上，災情尚待評估。

葛若菲致詞時感謝來自台灣的關懷，並稱台灣在自身也面臨康芮侵襲之際，仍不忘向菲律賓伸出援手，尤其令人感動。

她說，馬尼拉經濟文化辦事處將把這筆捐款移交給菲律賓社會福利及發展部（DSWD），協助災民重建家園。

周民淦前天才剛代表台灣政府捐贈500噸白米，由菲方分裝發放到颱風災區。台灣政府早前承諾在今年內捐贈給菲律賓2000噸白米，作人道援助之用，截至29日，已有1500噸到岸，剩餘的500噸預定於下個月運抵。（編輯：周永捷）1131031