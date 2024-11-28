金防部夜間「太武操演」火砲射擊 強化應變能力

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（中央社記者吳玟嶸金門28日電）金門防衛指揮部指出，為磨練夜戰實戰化訓練，昨天晚上金寧鄉后湖陣地實施「太武操演」，藉戰場實際景況，採實戰化方式實施火砲射擊操演，展現訓練成效，更驗證防衛作戰能力。

金防部今天透過新聞稿表示，昨天晚上在金門金寧鄉后湖陣地實施「太武操演」，金門守備大隊運用戰車、甲車及火砲等武器，對空中及海上目標實施射擊操演。

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新聞稿指出，「太武操演」驗證作戰計畫及建制武器實彈射擊成效，以符合「一點生變、連鎖反應、全面制變」等訓練要求，使官兵熟稔指揮、戰鬥程序，提升部隊夜間作戰能力。

金防部表示，「太武操演」參演部隊依「立即備戰」要求，執行多項科目操演，藉由戰場實際景況，採實戰化方式實施操演，使官兵熟稔射擊程序、步驟及要領，強化臨戰應變能力，藉此展現官兵平時精實訓練成效，更驗證外島防衛作戰能力。（編輯：戴光育）1131128