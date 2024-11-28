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檢測防空部隊接戰程序 整體防空作戰演練拂曉展開

2024/11/28 08:21（11/28 09:01 更新）
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幻象2000-5戰機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北28日電）空軍今天表示，為強化整體防衛作戰效能，檢測防空部隊應變與接戰程序，上午清晨5時至7時，派遣各型機艦及防空飛彈系統，執行「整體防空作戰計畫演練」，將持續藉實戰化訓練提升防衛韌性。

空軍司令部上午發布新聞稿表示，為強化整體防衛作戰效能，並檢測防空部隊應變與接戰程序，清晨5時至7時派遣各型機艦及防空飛彈系統，執行「整體防空作戰計畫演練」。

空軍強調，面對敵情變化，將持續藉由各項實戰化訓練提升防衛韌性，以預應潛在威脅與挑戰，確保空防安全。

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整體防空作戰計劃演練（舊名為聯翔操演），每季進行一次，參演兵力包括IDF經國戰機、幻象2000-5戰機、F-16V戰隼戰機等3型主力戰機及C-130H力士型運輸機，並適時納陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機等兵力、防空部隊等單位。

根據過往的訓練模式，整體防空作戰是全島制敵及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊重要陣地，三軍部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，藉以檢視並強化國軍重要目標防護戰力，同時驗證聯戰指揮機制運作。（編輯：張良知）1131128

#空軍司令部
#國軍聯合作戰指揮中心
#國軍
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