澎防部75週年部慶 官兵競賽展現「同島一命」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣30日電）陸軍澎湖防衛指揮部75週年部慶系列活動昨天落幕，以兩棲蛙人操演、體能戰技展演及武裝接力競賽等展現出官兵「同島一命」氣魄，並有幼兒園舞蹈演出，軍民同為鎮疆部隊慶生。

12月1日為澎防部75週年部慶，澎防部今天發布新聞指出，昨天在馬公光華營區舉辦慶祝大會，有鎮疆戰鼓隊、舞龍、舞獅、原民舞蹈等社團成果展及各式武器裝備靜態陳展，現場活動多元豐富。

還有陸軍航特部兩棲偵察營官兵進行兩棲蛙人操演，展現精實訓練成果及矯捷身手。此外，由官兵分組實施武裝接力競賽，眾人卯足全力衝刺爭取單位榮譽，現場歡呼聲與加油聲不斷，展現澎防部官兵「同島一命」的團結氣魄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

指揮官郭俊德致詞表示，民國38年澎湖設防駐軍以來，經歷組織調整至現今「澎湖防衛指揮部」，有賴前輩及官兵的戮力付出，才使得澎防部能在此屹立不搖守護菊島，勉勵全體官兵秉持「親愛精誠、互信互助」精神，在澎湖寫下屬於自己的故事。

郭俊德指出，「一個人走得快，但一群人走得遠」，期許防區幹部官兵應秉持「照顧、教育、訓練、備戰」原則，持續強化部隊總體戰力，在這條為國家生存發展及百姓安全福祉而奮戰的道路上，大家都能一起邁向更好的前程。（編輯：謝雅竹）1131130