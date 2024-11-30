本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
平安新村教保中心不當對待及猥褻兒童 國防部將重新招標
首頁 / 政治

內政部：消防法子法6個月內完成修訂 完備公安與職安

2024/11/30 16:58（11/30 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北30日電）內政部今天表示，總統賴清德已公告消防法部分修正條文，目前正研修相關子法，將於6個月內與消防法同步施行。內政部強調，消防法修正對於公共安全及消防人員職業安全意義重大，為符合民眾期待，將儘速完成子法。

內政部今天透過新聞稿指出，消防法於11月12日三讀修正通過，經總統於11月29日公布施行，相關子法除修正條文第43條之2所涉罰則項目，必須給予地方消防機關整備緩衝期程外，其餘條文將循行政程序函請行政院核定生效日期。

內政部說明，修正條文在公共安全部分，涉及一定規模以上的實驗室或倉庫，以及具有危害性的化學品範圍、項目與危害風險標示板等級、內容、顏色、大小及設置位置等事項，必須研擬規劃後進行公告，同時進行輔導與宣導事宜，以利業者配合辦理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，內政部指出，在消防人員工作安全項目部分，除涉及諮詢會組織及工作安全訓練等必須另訂子法推動外，修正條文中亦包含各消防機關應設置專責單位及人員、防護措施之訂定及執行、健康檢查之規劃及預算編列等事宜，這些事項必須給予地方政府作業緩衝期，以完成組織修編及年度預算編定等工作。

內政部強調，將要求消防署依行政院核定的「消防人員工作安全及衛生管理中程計畫」，務必積極推動消防人員工作安全及衛生輔導作業，協助地方消防機關加速落實及完善各項消防人員安全管理工作。（編輯：林家嫻）1131130

#內政部
#消防法
#消防署
#行政院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：