民團公布年度十大人權新聞 死刑存廢問題居首

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（中央社記者王承中台北3日電）中華人權協會今天公布年度十大人權新聞，死刑存廢問題位居第1，其次為職場霸凌、第3名為民眾黨主席柯文哲羈押。中華人權協會理事長高思博表示，希望透過人權新聞的公布，提醒政府應注意憲法賦予人民的各種權益。

中華人權協會舉辦「2024年度十大人權新聞」評選活動，協會理事長高思博、國民黨立委王鴻薇等人，今天在立法院召開記者會，共同公布評選結果，其中死刑存廢問題位居第1，第2、3名分別為職場霸凌、柯文哲羈押。

其餘入選的人權新聞依序有大法官提名、士林地院法官自殺、兒少權益、人工生殖法、以巴衝突、台灣失聯移工、校園割頸案、2024世界人權報告，以及健保資料庫個資爭議等。

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高思博表示，年度十大人權新聞評選活動為年度人權重大事件的總結，尤其在世界人權日前夕公布具有非凡意義，不僅為政府一年來在人權政策上的體檢，也代表民眾對人權的期盼與指標，希望透過人權新聞的公布，提醒政府應注意憲法賦予人民的各種權益。

王鴻薇指出，這一年發生很多事，現在大家高度關注，雖然經大法官釋憲，死刑在形式上合憲，但已達到實質廢死的狀況，這結果嚴重侵害人權，並違背台灣絕大多數民眾的意願。感謝中華人權協會長期關注國內外人權議題，喚醒社會大眾對於人權的關心。（編輯：林家嫻）1131203