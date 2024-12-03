立委提修法改無給職 原民會聘用委員盼撤回法案

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（中央社記者王揚宇台北3日電）立委提修法希望將原民會委員改無給職。原住民族委員會族群聘用委員今天發表聲明指出，可討論遴選機制、考核政務人員績效，但要求政務人員做事卻不給薪酬，這是不理性的，希望撤回法案。

原民會的委員可區分為聘用委員、派兼委員及聘兼委員，其中派兼委員及聘兼委員為無給職，原住民族16族代表的「聘用委員」是依聘用人員聘用條例約聘進用，為有給職。

針對立委所提原住民族委員會組織法第3條及第4條條文修正草案，修法重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任、原民會委員改為無給職，原民會族群聘用委員今天在立法院召開記者會，並發表聲明書。

聲明書表示，立委稱原民會族群聘用委員每月平均薪資為新台幣11萬餘元，但聘用委員每月本俸為8萬1540餘元，扣除勞健保、勞退、會議、雇用單位無提供住宿而衍生的每日通勤費與租屋等費用，實際用作個人及家用費平均落在4萬餘元。

聲明書指出，立委認為原民會族群聘用委員缺乏專業性的論述，但檢視委員個人經歷及生活背景，皆能對應原民會處務規程的相關聘用委員任務，且各族聘用委員們都真實生活在部落，族群聘用委員的角色正是補足公部門的不足，立委對族群聘用委員專業度所質疑的論述，正是學歷霸凌、政治霸凌。

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聲明書指出，立委指原民會族群聘用委員都在跑婚喪喜慶的行程，與工作任務不符、浪費公帑，但族群聘用委員們自9月12日到職後，所有公差行程皆由會內指定，行程也都與會內業務有關等。族群聘用委員們若參加婚喪喜慶行程，因不屬於公務行程，委員們皆以個人身分參加。

聲明書提到，立委提案要將原民會族群聘用委員改為無給職，令人深感痛心及遺憾，每個部落、每個族別的聲音都需要被聽見與被看見，而族群聘用委員就是那個重要的橋梁角色，建請立委撤回法案。（編輯：林興盟）1131203