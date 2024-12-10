內政部通過基隆宜蘭國土功能分區圖 全國7縣市完成

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（中央社記者高華謙台北10日電）內政部國土計畫審議會今天通過基隆市與宜蘭縣國土功能分區圖草案，全國已有7縣市完成國土功能分區圖草案審議，其中連江縣與金門縣已獲內政部核定；但仍有8縣市未繳交分區圖。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，今天召開國土計畫審議會第33次會議，審議「基隆市國土功能分區圖草案」及「宜蘭縣國土功能分區圖草案」，經委員充分討論後，全案原則同意通過。

國土署說，這次審議會針對地方政府提出因地制宜劃設方式、特殊個案及人民陳情案件進行審議討論。包括基隆市政府提出草濫溪取水口上游集水區國土保育地區範圍調整、基隆市國土計畫指導劃設為城鄉發展區第2類之3範圍，宜蘭縣政府提出新增劃設為城鄉發展區第2類之3範圍等議題。

國土署表示，除了基隆市與宜蘭縣外，包括連江縣、金門縣、新竹市、花蓮縣、嘉義市等5縣市也已完成國土功能分區圖草案審議；相關子法研訂已完成16項，其餘7項也持續辦理中，預計今年底完成。

國土署國土計畫組組長蘇崇哲告訴中央社記者，經國土計畫審議會審議通過後，委員仍有提出一些意見需要修正，若縣市政府同意並修正完成，後續要再送內政部核定，目前連江縣與金門縣已完成核定。

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蘇崇哲說，待各縣市獲核定後，明年4月30日前將請各縣市一併公告，經公告後才會正式實施。

此外，國土署表示，目前有14個直轄市與縣市政府提報國土功能分區圖草案至內政部審議，但包括新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8個縣市政府尚未提送國土功能分區圖草案，應依法儘速完成審議作業後提送至內政部，中央也會協助加速審查，共同討論保育或發展等議題。（編輯：翟思嘉）1131210