捷克眾議院通過挺台動議 外交部感謝發出正義之聲

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（中央社記者吳書緯台北13日電）捷克眾議院昨天通過「關於中華人民共和國扭曲聯合國大會第2758號決議及支持台灣參與國際組織」決議案。外交部今天表示，對此表達高度肯定與誠摯感謝，並感謝捷克眾議院外委會為台灣發出正義之聲。

外交部指出，「關於中華人民共和國扭曲聯合國大會第2758號決議及支持台灣參與國際組織」決議案，反對中國不當連結聯大第2758號決議與「一中原則」，拒絕中國聲稱台灣是中國領土不可分割的一部分，並支持台灣國際參與。

該決議案指出，聯大第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，並未提到台灣及其政治地位與國際參與問題，更沒有確立中華人民共和國對台灣擁有主權，也未對台灣加入聯合國或任何其他國際組織作出任何決定。

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該決議文也反對中國扭曲聯大第2758號決議，呼籲中國尊重聯大決議的內容，停止為其政治目的而加以濫用。另亦表達支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織。

外交部感謝捷克眾議院外委會為台灣發出正義之聲，並呼籲國際社會持續以實際行動反制中國錯誤詮釋扭曲聯大第2758號決議。台灣將繼續與全球理念相近夥伴合作，共同捍衛全球民主陣營共享的核心價值，並維護區域和平、穩定與繁榮。（編輯：謝佳珍）1131213