國土署：管控營建廢土絕無怠惰 強化方案送交政院

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（中央社記者賴于榛台北14日電）媒體報導，監委陳景峻質疑中央對於營建廢棄物違法亂倒一事，有行政怠惰之嫌。內政部國土署強調，政府從建物執照發放、源頭分類、運輸過程，以及警方掃黑各面向進行管理，絕無怠惰，相關強化方案目前也已送交政院。

聯合報報導指出，陳景峻質疑中央對於營建廢棄物違法亂倒一事，相關管控機制疏漏多，且有行政怠惰之嫌。

國土署今天透過新聞稿澄清表示，管控營建廢土（包含營建混合物）的相關行政作為持續進行，絕無怠惰，包含3月已修正「強化建築物施工管理作業原則」，要求建築工程施工完竣後，起造人應檢附「廢棄物清理計畫書解列證明文件」及「營建剩餘土石方清運完成證明文件」才能核發使用執照，並由直轄市、縣（市）政府納入自治法規後據以執行。

而為推動拆除工程所產出的營建廢棄物再利用，提高可回收物料比例，國土署說明，7月也訂有建築物拆除施工指引，輔導業者落實源頭分類。

國土署也表示，營建廢棄物依法規為廢棄物，因此從營建工地清運營建混合物的車輛，依規定必須裝設GPS並應隨車持有證明文件，且須送至合法的處理機構或再利用機構進行後續的分類與處理，運輸全程環境部皆有流向管控機制。

此外，為防止業者將營建混合物及剩餘土石方不法濫倒，環境部也已將清運剩餘土石方車輛應裝設GPS並提高不法濫倒的罰責，納入廢棄物清理法修正草案。

後端稽查部分，國土署說明，地方政府跨單位成立的聯合稽查小組，截至第3季止共稽查3288件，裁罰681件，裁處金額約2100萬餘元。

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國土署強調，警政署也持續執行「系統性掃黑」，針對幫派涉入土方清運「挖、運、棄」各環節不法情事，從嚴偵辦、溯源斷金流，近3年治平專案查獲幫派組織案件涉及各類建案土方圍事、國土保育犯罪共20案202人，查扣不法利得也達新台幣1億2059萬餘元。

國土署解釋，營建剩餘土石方最終去處規劃方案已送交行政院，未來將從重大開發計畫審議時，嚴格要求落實土方減量，並依土方平衡原則進行規劃設計，以及推動大型開發工程收容餘土及填海造陸計畫納入餘土當填築材料等措施，經由跨部會定期盤點未來20年海域、陸域、港區等可提供為土方去化的管道，後續將提供予地方政府評估推動設置土資場，讓剩餘土石方有長期合法去處。（編輯：張若瑤）1131214