陳翠蓮：美已預料中華民國台灣化 不給軍事保證期望

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（中央社記者溫貴香台北14日電）台大歷史系教授陳翠蓮引述美方史料表示，美國於1970年代已預測「中華民國台灣化」趨勢，並認為美國必須讓台灣人知道，「中美共同防禦條約」不必然會自動轉移到新政府，以降低台灣獨立政權對美國願給予軍事保證的期望；美國要台灣肩負起自我防衛責任，至今仍是美對台重要原則。

國史館今、明兩天舉行「戰後台美關係－從經濟發展到國防安全」新書發表暨學術討論會，發表「美國國家安全與對台政策檔案選譯」第五、第六冊，內容涵括美國總統布希至柯林頓時期（1989年至2001年）對台政策解密文件，以及美國國會針對「台灣關係法」聽證會等重要過程紀錄。

陳翠蓮在會中以「戰後台美關係與民主化」發表主題演說，並與台北醫學大學通識教育中心教授張國城、成功大學法律學系副教授陳怡凱、遠景基金會副執行長宋承恩進行綜合座談。

陳翠蓮會前受訪表示，演講重點在於1950年代至2000年各個不同階段的台美關係演變，美國在各階段雖有不同對台政策，但有一些核心是不變的，例如台灣在西太平洋戰略安全上，對美國而言是關鍵角色。

陳翠蓮在演講中指出，美國於1970年代已預測「中華民國台灣化」趨勢，台灣人遲早會主政，且大多數台灣人傾向獨立，而非與中國統一。而當時美國大使館資深官員奧斯本（David L. Osborn）曾提醒美國政府，倘若台灣人掌握政權成為分離的政治實體，且願意負起自我防衛的全部責任，美國並沒有理由抱怨。

陳翠蓮表示，奧斯本同時也提醒美國政府，可以尊重台灣化政府的未來走向，但不應向台灣人傳達錯誤的訊息，而是必須要讓台灣人知道，「中美共同防禦條約」不必然會自動轉移到新政府，以降低台灣獨立政權對美國願繼續給予軍事保證的期望。

陳翠蓮認為，現在看來，美方當年對此趨勢的預測和討論，具有非常重要的意義和既視感，美國與中國關係正常化的同時，也逐漸將焦點轉向台灣這塊土地上人民的想法，不再完全以中華民國政府為重心。

陳翠蓮提到，美國所設下「不必然提供台灣獨立軍事防衛承諾」的底線，要台灣人自己肩負起自我防衛的全部責任，至今仍是美方的重要原則。

陳翠蓮解釋，過去台灣人在威權體制下自顧不暇，沒有力量對集體命運發聲，也多次錯失表達集體意志的機會；但台灣民主化之後，已有能力透過民主機制表達集體意願的政治共同體，如何在國際社會獲得公平合理的對待和地位，是台灣人要回應自身集體認同與現實需求無法迴避的問題。

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在新書座談會中，張國城談及，美國對中華民國的支持與關切，不是基於利益或是第一島鏈的戰略價值，而是基於道德、價值與承諾；台灣應該注意的是，美國是否會在這一些道德價值上有所退卻。

陳怡凱從國際法角度分析，「台灣關係法」雖然是美國國內法，但從法律內容以及美國與中共建交的條件來看，美方與中共在台灣議題上仍存有不少爭議。美方保持對台軍售防衛性武器，取得中共領導人口頭承諾和平解決兩岸問題，美台協定維持法律效力，繼續維持與台灣人民的實質關係，這些事實的背後都有其國際法意涵，美方並未移轉台灣主權。（編輯：張若瑤、林克倫）1131214