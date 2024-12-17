FBI示警：中共意圖編造故事 抹黑美國挺台議員

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國官員透露，聯邦調查局（FBI）今秋舉行機密簡報會，向幾名美國議員示警，稱由於他們對中國態度強硬並支持台灣，中共正意圖編造故事抹黑他們，包括謊稱他們收受台灣的「賄賂」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天報導，因事涉敏感而不願具名的2名美國官員表示，簡報會中提到，中共計劃散播謠言，指這些美國議員之所以挺台，是因為他們收受台灣的「賄賂」。

其中一名官員告訴 NBC News：「中共正試圖破壞國會對台灣民主的支持，將其描繪為受到賄賂所驅使、並不符合美國大眾利益。」「這招不會奏效。」

除了這2名官員之外，另一名專精國家安全事務的聯邦眾議員透露，雖然他並未收到聯邦調查局的簡報，但他早就獲悉中共的抹黑陰謀。

根據這2名知情的美國官員，這類機密簡報稱為「防禦性」簡報，這意味中共的計畫尚未付諸實行，但FBI希望與中共鎖定的目標分享關鍵資訊，以達到先發制人的目的。

當FBI得知高階官員成為外國情報行動的目標後，通常都會向他們提供防禦性簡報。

聯邦眾議院中國問題特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）並未針對中國的潑髒水計畫發表評論，但他強調，中共長期針對美國官員採取這類行動，這已不是秘密。

穆勒納爾表示：「中共會試圖抹黑我們的生活方式和自由，而且會利用一切必要手段。所以，不論是駭客入侵高階官員的通訊（或是其他方式），我們都可以預料到這些狀況。」

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美國情報官員和專家指出，自2022年期中選舉以來，中國就開始透過日益複雜且具強烈侵略性的策略，試圖加劇美國社會的分歧，並打擊北京認為不友善的國會議員候選人，特別是在台灣問題上立場與中共相左的候選人。

美國情報官員和分析家表示，除了長期設法煽動社會分化、削弱美國人對民主的信心，北京還會進行全球「資訊戰」，以損害美國在海外的形象，並透過間諜活動和網路攻擊，竊取智慧財產權和美國軍事機密。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1131217