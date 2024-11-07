美選結束 陸委會：陸對台灰色侵擾複合施壓持續

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（中央社記者李雅雯台北7日電）美國總統大選結束。陸委會今天表示，中共對台灰色侵擾、複合性施壓持續，包括將經貿當作對台政治武器，政府應該做好的因應都有所準備。

大陸委員會（陸委會）7日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

外交部今天赴立法院進行「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」專題報告。報告指出，不排除北京刻意在美國總統大選後「交接期」，對台擴大灰色地帶策略，測試美國準總統政策底線。

梁文傑回應，中共對台灰色侵擾不是在美國總統大選開始後才發生的事情，先前維持了好一段時間，包括海警船、軍機越界等，政府都有做好充分因應；昨天美國總統大選開票結果勝負明顯，判定整體局勢也會相對地較為穩定。

中國大陸商務部先前表示，有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施。梁文傑指出，中共將經貿當作對台政治武器，這是其一直運用的工具，這與美國總統大選誰當選沒有關係，「該做好的因應，我們都會做好」。

揭露中共透過國家力量摘取器官牟利的紀錄片「國有器官」在台上映後，有電影院遭到不明人士威脅放炸彈。

梁文傑提到，有注意到這個案子，刑事警察局10月初有接獲相關檢舉報案，倘若有進度，刑事警察局會盡快地對外說明。在台灣不管發表任何書籍、電影、內容都是自由的與公開的，這樣的恐嚇或騷擾是不允許的。（編輯：謝怡璇）1131107